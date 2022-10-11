11 أكتوبر , 2022
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ ف ب).
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قوله، اليوم، إن كوريا الشمالية لن تجني شيئاً من الأسلحة النووية، وذلك مع سعي الدولة المعزولة لتعزيز قدراتها على مهاجمة جارتها الجنوبية.
وبحسب الوكالة، قال يون للصحفيين «كوريا الشمالية تتقدم في تطويرها السلاح النووي، ولا تهدد جمهورية كوريا فحسب بل والعالم كذلك»، في إشارة إلى كوريا الجنوبية بإسمها الرسمي.
وأضاف «أعتقد أنها لن تجني شيئاً من الأسلحة النووية».
وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الاثنين إن الزعيم كيم جونغ أون قاد تدريبات تكتيكية نووية تستهدف كوريا الجنوبية على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على التدريبات البحرية الأخيرة التي اشتركت فيها قوات كوريا الجنوبية مع نظيرتها الأميركية وشاركت فيها حاملة طائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية لن تجني شيئاً من الأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.