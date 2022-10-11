انت الان تتابع خبر أصالة تعلّق على جدل تغير ملامحها (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصالة كتبت في تغريدتها " سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول".

تابعت " فابتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا تعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني)".



وسألت في تغريدتها الجمهور " شو ماكنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟".قصة جدل تغير ملامح أصالة بدأت بعد أن لاحظ عدد كبير من الجمهور تغيرًا واضحًا في ملامحها حيث بدت شخص آخر أصغر سنًا، ولكن أصالة أكدت خضوعها لعملية تجميل مؤخرًا، الأمر الذي جعلها تبدو غريبة الملامح في حفلها الأخير الذي أحيته بدبي.

وفي لقاء تلفزيوني صرحت أصالة ردًا على سؤال تغير ملامحها "هذا موضوع يطول شرحه، هناك الكثير تغير في وجهي، لكن الشرح التفصيلي يلزمني بالجلوس على كرسي والكلام من البداية، لكني الآن في مرحلة الشفاء".

وشاركت أصالة مُتابعيها على إنستغرام صور من أحدث ظهور لها مما تسبب في تصدرها لمحركات البحث غوغل حيث ظهرت للجمهور أصغر سنا وأكثر رشاقة وأجمل في الملامح.