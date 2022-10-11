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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت دولة الإمارات، الإثنين، استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

وجددت دولة الإمارات موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

دولة الإمارات تؤكد دعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد في أوكرانيا



وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المقررة إلى روسيا غدًا، تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر إلى تعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

وفي سياق منفصل كشف الدكتور علي النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في الاتحاد البرلماني الدولي، النقاب، عن تشكيل فريق عمل معني بالحل السلمي لأزمة أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي راشد النعيمي، في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المجموعة العربية اليوم الإثنين ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي برواندا.



وعرض الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع تقريرًا تضمن مشاركة ممثل المجموعة العربية في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واللجان الفرعية التابعة، والتي عقدت حضوريا في مونتفيديو-الأوروغواي في يونيو/ حزيران الماضي، وعبر الاتصال المرئي في سبتمبر/أيلول، واجتماعين على هامش الدورة الحالية لجمعية الاتحاد.

وتضمن التقرير نشاط عمل الاتحاد والقضايا السياسية الراهنة، ووثيقة المشروع السياسي للاتحاد في الأمم المتحدة التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للاتحاد.

وأشار الدكتور علي النعيمي، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل في الاتحاد البرلماني الدولي، معني بالحل السلمي لأزمة أوكرانيا بناء على قرار البند الطارئ المعتمد في جمعية الاتحاد في نوسا دوا إندونيسيا مارس/آذار.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أنه ترأس هذا الفريق الذي يضم سبعة أعضاء من مختلف المجموعات الجيوسياسية بالإضافة إلى الأمين العام الاتحاد، ويهدف لاستخدام الدبلوماسية البرلمانية والمساعي الحميدة لتشجيع الحوار بين البرلمانين الأوكراني والروسي ودعم الجهود الدبلوماسية الرسمية في إطار القواعد الدولية واحترام مبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى دعم الجهود الإنسانية في منطقة الصراع.

وفي وقت سابقبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين.

كما بحث الطرفان الفرص الواعدة لتنميتها والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وبحث رئيس دولة الإمارات والرئيس الصربي، عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وألكسندر فوتشيتش اليوم الإثنين، في العاصمة بلغراد في إطار زيارة عمل يقوم بها رئيس الإمارات إلى صربيا.

ورحب الرئيس ألكسندر فوتشيتش بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى صربيا، مؤكدًا أن الزيارة تشكل دفعًا قويًا لمسار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس صربيا خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.