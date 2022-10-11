"خطة البرلمان" تستهل أولى اجتماعاتها بمناقشة قانون البيئة اليوم

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، أولى اجتماعاتها فى دور الانعقاد الثالث، اليوم الثلاثاء.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول لها، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

ويتناول الاجتماع الثاني للجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني أسفرت عن فوز الدكتور فخرى الدين الفقي برئاسة اللجنة، وفاز النائبين مصطفى سالم وياسر عمر بمنصبي وكيلي اللجنة، والنائب عبد المنعم إمام أمينا للسر.



