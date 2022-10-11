شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يعلق على زيارة محمد بن زايد لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية، وضمن خياراتنا السيادية المستقلة.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر" أن "ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد، يتطلب حلًا عاجلًا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".



ويزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، موسكو، ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الزيارة، سيبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس بوتين، علاقات الصداقة بين البلدين.

كما ستتناول المباحثات عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.



ويزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، روسيا، ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويبحث رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة مع الرئيس بوتين علاقات الصداقة بين بلاده وروسيا، إلى جانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتولي دولة الإمارات تطوير علاقاتها الثنائية مع روسيا أهمية خاصة، وهو ما يمكن تأكيده من خلال تصريحات سابقة أدلى بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والتي أكد خلالها أن بلاده فخورة بأن ترى في روسيا الاتحادية "شريكًا استراتيجيًا وصديقًا لدولة الإمارات".

وفي سياق منفصل من قلب معرض التكنولوجيا "جيتكس جلوبال 2022"، تواصل مؤسسة "الموانئ والجمارك" تقديم حلولها المبتكرة لتعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي.

وفي الدورة الـ42 من "جيتكس جلوبال" الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 16 مشروعًا ومبادرة رقمية مبتكرة تحت شعار "نبتكر لتسهيل الاقتصاد".



وستعرض المؤسسة مشاريع منصة "دبي ويف" البنية السحابية الهجينة والتي تهدف لدعم جهود المؤسسة في تبني "بنية سحابية رقمية هجينة" تسهم في تقديم محفظة متكاملة وشاملة من الحلول المتقدمة والخاصة بالمتطلبات التقنية الداخلية والخارجية للمؤسسة.

ومن المتوقع أن تسهم في هذه البنية في تمكين ودعم التحول الرقمي بشكل مستدام وبجودة عالية وبتكلفة اقتصادية تنافسية.

كذلك ستعرض المؤسسة مشروع المختبر التقني والذي يوظف التكنولوجيا الذكية لفحص مياه الاتزان على متن السفن من خلال استخدام الجهاز الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يقوم بفحص عينات المياه وإعطاء النتائج خلال أقل من دقيقة.

كما أطلقت المؤسسة مبادرات المنصة الذكية للسفن الخشبية "ناو"، برنامج آي بلو الذكي، والخريطة التفاعلية لبحر دبي، ومشروع التفتيش الذكي للوسائل البحرية، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني الموحد لجميع خدمات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وتدعم مؤسسة الموانئ والجمارك ومبادراتها الاستباقية، رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دبي العاصمة العالمية الرئيسة في المستقبل القريب وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالميًا في سهولة الحياة وجودة الحياة الرقمية، كما أنها تدعم استقطاب الاستثمارات لزيادة العائد على العمليات وخفض الكلفة على المستثمرين والتجار.

كما أن نجاح المؤسسة في استيعاب التحديات العالمية المتلاحقة عبر حلول ذكية ورقمية سيدعم بدوره مرونة سلاسل الإمداد وعمليات الشحن.

فيما تعمل مؤسة جمارك دبي في الوقت الراهن على إطلاق عدد من أحدث برامجها الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وآخر مبادراتها في مجالات أتمتة الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى ابتكارات التفتيش الجمركي النوعية لحماية المجتمع؛ حيث ستشهد نسخة معرض "جيتكس" هذا العام عرض منصة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومبادرة التدقيق الذاتي والعديد من المشاريع الذكية الأخرى.

ويشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2022"؛ 5000 شركة عارضة من أكثر من 90 دولة، موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25% على أساس سنوي.

تشكل الدورة الثانية والأربعون من "جيتكس 3.0" النسخة الأكثر تأثيرًا في تاريخ الحدث، كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.