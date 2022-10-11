شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صناعة النواب" تناقش قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويهدف إنشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

ويختص المجلس باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.