لطلاب أولى ثانوي.. التعليم تعلن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوي العام لاستلام أجهزة التابلت.

وينشر" الخليج 365" خلال السطور التالية الأوراق المطلوبه لاستلام أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام كالتالي:

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

2- صورة بطاقة ولى الأمر.

3- إيصال تأمين التابلت الأصل + 2 صوره منه "في البريد".

4- صورتين من إيصال المصروفات الدراسية.

5- إقرار تسليم التابلت "من المدرسة".

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس لتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة، حيث تنتهي جميع المدارس الثانوية من توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ، بحلول 18 أكتوبر الجاري.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولي الأمر بدفع مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين على التابلت في اقرب مكتب بريد مميكن بجانب رسوم 5 جنيهات رسوم خدمة بريد، مع الاحتفاظ بإيصال الدفع وتصويره 3 نسخ لتقديم الأصل والصور في المدرسة.

وبعد دفع مبلغ التأمين يتم التوجه إلى المدرسة مع تقديم المستندات المطلوبة لاستلام التابلت شاملة بوليصة التأمين وايصال المصروفات وشهادة ميلاد الطالب وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر وصور منها مع ضرورة توقيع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.