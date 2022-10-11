طقس 72 ساعة.. انتشار البرودة في هذا التوقيت من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار 72 ساعة مقبلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

طقس الثلاثاء 11 أكتوبر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية من الساعة 4 لـ 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

طقس الأربعاء 12 أكتوبر

أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط رياح أحيانا على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس الخميس 13 أكتوبر

بالنسبة للظواهر الجوية يوم الخميس 13 أكتوبر فتتمثل في وجود نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.