شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف رئيسية من تعديل قانون البيئة.. أبرزها التحول للاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 199، وهدف التعديل الجديد إلى الحفاظ عى البيئة العامة واستخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة ونستعرض فيما يلى عدد من أهداف قانون البيئة الجديد:

1. يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامـة وتحسين جودة الحيـاة مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد.

2. الحد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئـة والأعلـى خطـورة.

3. الوصول إلى استخدام منظومة متكاملـة تشمل خفض التلوث ومكافحـة تغير المناخ.

4. تقليـل المخـاطر الصحية الناتجـة عـن استخدام الوقـود التقليدي.

5. ضـمـان توافـق السيارات التـي يـتم تصنيعها أو استيرادها مـع خطـط الدولة الهادفـة للحفاظ على البيئـة.

6. التحـرك بخطى حثيثة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.