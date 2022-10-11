مسؤول بريطاني: الصين تحاول التلاعب بالتكنولوجيا لكسب النفوذ العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-( د ب أ):

تتطلع الصين إلى استخدام تقنيات جديدة ومهمة مثل العملات الرقمية وأنظمة الأقمار الاصطناعية للسيطرة على سكانها وزيادة نفوذها على مستوى العالم، وفقا لتصريحات يعتزم رئيس مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ، جيريمي فليمنج، الإدلاء بها اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فليمنج سيستخدم خطابا عن الأمن ليقول إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى استخدام تكنولوجيا جديدة لتمكين الازدهار، فإن الحكومة الصينية تعتبرها "أداة لكسب ميزة من خلال السيطرة على أسواقها، وتلك الموجودة في مجال نفوذها ومواطنيها".

وسيحذر من أن الصين قد تسعى إلى توسيع هذه الجهود إلى المسرح العالمي وأن العالم يقترب من "لحظة الأبواب المنزلقة".

ومن المتوقع أن يحث مجتمعات العلوم والتكنولوجيا على العمل لمعالجة القضية من خلال حماية أنظمتها وملكيتها الفكرية، فضلا عن العمل في جميع أنحاء الصناعة لخلق بدائل للتكنولوجيا الصينية التي يحذر من أنها يمكن أن تستخدم لاستغلال الآخرين.

وسيسلط فليمنج الضوء على العملات الرقمية التي تديرها البنوك المركزية كإحدى التقنيات الرئيسية، مرجحا أن الصين يمكن أن تستخدمها لمراقبة معاملات المستخدمين في الداخل، مع استخدامها أيضا كوسيلة لتجنب العقوبات الدولية في المستقبل.

كما سيلقي الضوء على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الصينية كمجال مثير للقلق ، بما في ذلك كوسيلة لتتبع الأفراد وكـ "قدرة مضادة للأقمار الاصطناعية" محتملة يمكن نشرها "لحرمان الدول الأخرى من الوصول إلى الفضاء في حالة نشوب صراع".

كما سيحذر الخطاب من المحاولات الصينية لتفتيت المعايير الدولية حول الإنترنت من أجل إنشاء أنظمة أصغر ومغلقة يمكنها التحكم فيها بسهولة أكبر دون اكتشافها.

وسيقول إن "القيادة الصينية تعتقد أنها تستمد قوتها وسلطتها من نظام الحزب الواحد المغلق".