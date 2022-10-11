زيلينسكي يتحدث مع بايدن وعدد من القادة بعد الضربات الروسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف/واشنطن- (د ب أ):

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغارات الجوية الروسية الضخمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

وأكد البيت الأبيض يوم الاثنين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية أنه سيواصل تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وشدد زيلينسكي في المكالمة على أن الدفاع الجوي هو حاليا الأولوية القصوى فيما يتعلق بتسليم الأسلحة.

وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر بعد المحادثات أنه يتعين على الولايات المتحدة أيضا أن تظهر القيادة بشأن موقف صارم من جانب مجموعة السبع الصناعية الكبرى وبشأن دعم إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة لروسيا.

وفي خطابه المسائي عبر الفيديو، سرد زيلينسكي الشركاء الدوليين الذين تحدث إليهم يوم الاثنين بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العديد من المدن الأوكرانية من قبل روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما أجريت محادثات أخرى مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

ووفقا لوزارة الداخلية الأوكرانية، قتل 14 شخصا وأصيب ما يقرب من 100 آخرين جراء الهجمات الروسية على العديد من المدن الأوكرانية الكبرى.