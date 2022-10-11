بالأسماء .. 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور في نطاق مركز بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة لامار عبد الرحمن خلف 9 أعوام، كدمات وسحجات، سهام عبد الرازق ثابت 35 عامًا، سحجات وكدمات، عمر علاء عبد الرازق 14 عامًا، طالب، مصابًا بسحجات وكدمات شديدة بالركبة، وشقيقه "أحمد"، 11 عامًا، كدمات وسحجات، نسمة محمود حسان 36 عامًا، إدارية بالتربية والتعليم، مصابه بكدمات وسحجات، جودى عبد الرحمن خلف الله 5 أعوام، مصابه بإشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس، جميعهم مقيمين محافظة سوهاج

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.