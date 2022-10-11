محاكمة 14 متهمًا في قضية "داعش الوراق".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "داعش الوراق".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، قيام المتهمين في الفترة من عام 2014 وحتي فبراير عام 2021، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال