مسؤول لبناني يلمح بقبولها.. بيروت تتسلم المسودة النهائية لاتفاق "ترسيم الحدود" مع إسرائيل

المنامة - ياسر ابراهيم - قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، لـ"رويترز"، الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

بوصعب وحسبما نقلت النسخة الإنجليزية من رويترز، قال إن المسودة الأخيرة والنهائية تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريباً إلى "اتفاق تاريخي".

أضاف بوصعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية، أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي".

كان يشير إلى الوسيط الأمريكي هوكشتاين، الذي انخرط في جهود دبلوماسية مكوكية لأشهر بين الدولتين؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول لبناني رفيع، الإثنين، إن بيروت تسلمت من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مضيفاً أن "لبنان تسلم من الوسيط هوكشتاين الصيغة النهائية لمقترح الاتفاق، ويجري الآن التدقيق بها".

ولم يعلن على الفور لبنان ولا إسرائيل رسمياً تسلم الصيغة النهائية من الاتفاق.

يأتي هذا التطور بعدما كان لبنان وإسرائيل قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكشتاين إلى الطرفين مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها، أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

بناءً على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

في حين يتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

(وكالات)