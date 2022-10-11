لتنفيذ مشروع "بالوعات الأمطار".. خدمات مرورية بمحور النصر قبل مطلع كوبري الفنجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال مشروع بالوعات الأمطار "المرحلة الثالثة" بمحور النصر قبل مطلع كوبري الفنجري، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2022 ولمدة 8 أيام فقط ليلاً ونهاراً

الأعمال ستبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء استقطاع حارة مرورية بعرض 2 متر بجوار الرصيف بطول 80 متر تقريباً ومن الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمطلع كوبري الفنجري تجاه مناطق صلاح سالم، على أن يتم فتح الطريق في تمام الساعة 6 صباحاً يومياً.

من جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.