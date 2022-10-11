زيلينسكي: هجمات روسيا لن تخيف أوكرانيا وتزيد وحدتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف-(د ب أ):

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إرادة بلاده في المقاومة، بعد الهجمات الصاروخية الروسية المكثفة على العديد من المدن الكبرى في البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو في كييف أمس الإثنين: "لا يمكن تخويف أوكرانيا. اتحدنا أكثر بدلا من ذلك".

وأسفرت الهجمات عن مقتل 14 شخصا وإصابة 97 آخرين في أنحاء البلاد، وفقا لوزارة الداخلية الأوكرانية مساء الاثنين. وقدر زيلينسكي في الفيديو عدد القتلى بـ 12 شخصا وأكثر من 80 جريحا.

وقال زيلينسكي متحدثا من تقاطع طرق متضرر بالقرب من جامعة كييف بدلا من مكتبه الرئاسي المؤمن جيدا كما هو الحال عادة إنه لا توجد سوى أهداف مدنية داخل وحول حديقة أمام الجامعة ولا توجد منشآت عسكرية قالت روسيا إنها ضربتها.

ويمكن رؤية الحفارات والشاحنات وغيرها من معدات إزالة الركام في الخلفية. وكانت صواريخ قد سقطت هناك في الصباح.

وقال زيلينسكي: "لا يمكن للمحتلين مواجهتنا في ساحة المعركة ولهذا السبب يلجأون إلى هذا الإرهاب". وأضاف أن "الخدمات البلدية تعمل في العديد من البلدات على إصلاح إمدادات الكهرباء والمياه المنقطعة. سيستغرق الأمر بضع ساعات أخرى".

ودعا الرئيس الأوكراني إلى "استهلاك معقول للكهرباء" قدر الإمكان. وأضاف: "كلما زاد عدد الأوكرانيين الذين يوفرون الكهرباء ، كلما كانت الشبكة أكثر استقرارا".