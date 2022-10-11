ألمانيا: آلاف يتظاهرون في عدة ولايات شرقية احتجاجا على سياسة الطاقة والتضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - دريسدن-(د ب أ):

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في عدة ولايات شرقي ألمانيا احتجاجا على سياسة الطاقة والتضخم وتداعيات الحرب الأوكرانية.

وحسب بيانات أولية أصدرتها الشرطة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن مساء أمس، خرج نحو 7000 شخص إلى الشوارع في أكثر من 15 مدينة.

وطالب خطباء في مظاهرات في مدينتي شفيرين ونويبراندنبورج بسياسة طاقة يمكن للناس تحملها وبتكاليف معيشة في المتناول. كما تمت الدعوة في عدة مظاهرات إلى إجراء مفاوضات سلام وذلك فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، وبوقف توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وسحب العقوبات على روسيا.

ووصل عدد المتظاهرين في شفيرين عاصمة الولاية إلى ما يقرب من 2400 متظاهر. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين في ولاية سكسونيا-آنهالت في عدة مدن بـ أكثر من 1000 شخص في كل مدينة منها على سبيل المثال ماجدبورج وهاله. وستعلن وزارة الداخلية في الولاية عن العدد الدقيق للمتظاهرين غدا الثلاثاء.

ورفع متظاهرون في ماجدبورج لافتات تحمل عبارات مثل " كفوا عن كذبة توريد الغاز" و"لن ننقذ العالم أجمع" و"أوقفوا انفجارات الأسعار من أجل السلام والحرية والرخاء".

وشهدت ولاية تورينجن مظاهرات في مدن جيرا وينا وارفورت، كما شهدت ولاية سكسونيا مظاهرات في كمنيتس ولايبتسيج ودريسدن، ولم تحدد الشرطة بعد العدد الدقيق للمشاركين، لكن متحدثا باسم الشرطة قال إن المظاهرات سارت بشكل هادئ إلى حد كبير.

وحمل بعض المتظاهرين أعلام سكسونيا أو أعلام روسيا. ورفع متظاهرون في مدينة كمنيتس لافتة كبيرة عليها عبارة "كمنيتس تنهض. الحقيقة- الحرية-السلام".