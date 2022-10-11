منتدى مصر للإعلام ينطلق نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تنطلق النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام، خلال يومي 27 و28 من نوفمبر من العام الجاري بالقاهرة، وعلى مدار يومين، تحت شعار "الجمهور الجديد.. جائحة التغيير"، يلتقي أكثر من 1200 صحفي وإعلامي ودارس من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 150 خبيرًا ومدربًا، عبر عدة فعاليات وجلسات وعروض ابتكارية، بالإضافة إلى أبرز وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.

واختار المنتدى في نسخته الأولى هذا العام "الجمهور الجديد.. جائحة التغير" ليكون عنوانًا رئيسيًا لفعالياته وأنشطته، ولمناقشة التغييرات التي طرأت على الجمهور بمختلف دول العالم من حيث استخداماته وتفضيلاته وتفاعله مع الرسائل الإعلامية المتنوعة، حتى أصبح من الضروري على كل العاملين في مجال الإعلام إعادة البحث عن هذا "الجمهور".

وتضم أجندة المنتدى العديد من الموضوعات التي ترتبط جميعها بالعنوان الرئيسي للمنتدى، وتنقسم إلى مسارات التكنولوجيا والمحتوى والممارسات المحترفة. كما يناقش كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والتأثير، والموضوعات التي شكّلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة وتحولت إلى ظواهر مستحدثة تستحق الدراسة والحوار الجادين، لا سيما أنها لم تخضع للمناقشة أو التأطير حتى الآن.

ويستمر المنتدى -على مدار العام- كمنبر دولي للتنمية الإعلامية، عبر إطلاق وحدة تدريبات صحفية معمّقة تقدم مجموعة فعاليات تدريبية وورش عمل، ومنصة رقمية تقدم للصحفيين المصريين والعرب معرفة متقدمة ودراسات إعلامية معمّقة حول التقنيات المتطورة في عالم الصحافة والإعلام والاتصال، وتشكيل روابط مهنية بين مُقدّمي الصحافة الجيدة؛ ليخلق المنتدى روحًا جديدة ونماذج تستحق تسليط الضوء والمُحاكاة والتقدير في الإعلام المصري.

عن المنتدى

منتدى مصر للإعلام، المملوك لشركة «30N» الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، هو منتدى سنوي يُعقَد بالقاهرة، ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة. ويبقى المنتدى قائمًا بعد نهاية فعالياته ممثَّلًا في منتجاته المستدامة التي تستهدف تطوير الأدوات الإعلامية، كقِبلة مهنية ومرجع لجميع أبناء المهنة في كل جديد من تقنيات وقضايا الإعلام.