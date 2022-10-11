تشمل المرأة.. السعودية تقدم تسهيلات لقدوم المعتمرين والحجاج المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي عفيفي:

أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، تقديم كافة التسهيلات الممكنة لقدوم المعتمرين المصريين، وإلغاء جميع القيود الصحية والإجراءات التي كانت متبعة أثناء جائحة كورونا لكافة المعتمرين من شتى بقاع الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، لبحث تقديم تسهيلات منح تأشيرة العمرة للمصريين بحضور السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد الربيعة، إلغاء كافة الشروط المفروضة على سفر المرأة لإداء مناسك الحج أو العمرة؛ بما فيها شرط " الصحبة الحسنة".

واستعرض الوزير السعودي، الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها منصة "نسك" لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، موضحًا أن الموافقة تتم على تأشيرة العمرة في غضوم 24 ساعة.

وأشار وزير الحج والعمرة السعودي، إلى مد تأشيرة العمرة من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم، موضحاً أن هذه التسهيلات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، لتيسير قدوم المعتمرين والحجاج لاداء مناسك الحج والعمرة من جميع دول العالم.

واستعرض الدكتور الربيعة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة "نسك"، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.