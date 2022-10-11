شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي.. بوتر يعلن جاهزية الفريق التامة لمعركة ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك يأتي فيما يلي..

بوتر يتحدث عن الإصابات ويعلن جاهزية الفريق لمعركة ميلان

قال بوتر: "حكيم زياش مريض، نجولو كانتي كان ينتظر رد فعل من تدريبه، إنه بالتأكيد ليس في وضع مثالي لذلك علينا أن ننتظر ونرى مدى تحسنه ونذهب من هناك".

واضاف حديثه مؤكدًا: "لم يكن هناك الكثير من الوقت في الملعب التدريبي، ولكن يمكنك التعلم بطرق أخرى، كان علينا استخدام الاجتماعات ومقاطع الفيديو والتحدث والشرح والتحدث لمحاولة فهم مكان وجود اللاعبين وكيف يمكننا مساعدتهم".

وعن ملعب الميلان: "إنه مكان رائع هنا ومباراة مختلفة للغاية، سيحاول ميلان استغلال ميزة الأرض كما فعلنا، فريقان جيدان، فريقان متكافئان للغاية، أنا أتطلع إلى ذلك".

وتحدث عن مستوى الفريق مؤكدًا: "الانتصارات هي أفضل طريقة لإقناع الناس بأن أفكارك يمكن أن تنجح، إنها فترة قصيرة فحسب، لذلك أنا لا أنجرف على الإطلاق، لكني أفوز بالمساعدة، يتعلق الأمر بالأداء، والتعرف على اللاعبين، والعملية بشكل كامل".

وأنهى حديثه: "لن أخبركم كيف سنلعب، يمكنك انتظار ذلك. لكننا سعداء بالخيارات التي لدينا، نتوقع مباراة صعبة حقًا لأن ميلان لديه الكثير من اللاعبين الرائعين وهم فريق صعب حقًا".

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وميلان

من المقرر أن يقع تشيلسي ضيفًا على ميلان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موقف تشيلسي وميلان في جدول ترتيب المجموعة الخامسة

يقع تشيلسي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وكذلك ميلان يرتكز في المركز الثالث بنفس مجموع النقاط.