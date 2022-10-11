بوتين: روسيا سترد بقوة على الهجمات الأوكرانية

10 أكتوبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين أن أوكرانيا نفذت «أعمالًا إرهابية» ضدّ روسيا وتعهد «برد قاس» عليها. وقال في تصريحات تلفزيونية إن موسكو شنت هجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع صباح اليوم رداً على هجوم في مطلع الأسبوع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

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