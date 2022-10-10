السوريون وراء فوز ميركل بجائزة نانسن

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وتهدف المفوضية بذلك إلى تكريم الدور الذي اضطلعت به ميركل خلال ذروة أزمة اللاجئين السوريين خلال 2015 و2016. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، في تبرير منح الجائزة، «أنجيلا ميركل أثبتت شجاعة أخلاقية وسياسية كبيرة بمساعدتها أكثر من مليون لاجئ على النجاة وإعادة النهوض».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أمس في جنيف جائزة نانسن للاجئين التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وتهدف المفوضية بذلك إلى تكريم الدور الذي اضطلعت به ميركل خلال ذروة أزمة اللاجئين السوريين خلال 2015 و2016. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، في تبرير منح الجائزة، «أنجيلا ميركل أثبتت شجاعة أخلاقية وسياسية كبيرة بمساعدتها أكثر من مليون لاجئ على النجاة وإعادة النهوض».

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