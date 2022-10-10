شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: القائمة النسبية الأفضل في انتخابات المحليات لتمثيل كل الاتجاهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك تفاصيل في قانون المحليات، تتعلق بما ورد في الدستور، وما ورد من كوته للمرأة والشباب، موضحا أن هذه التفاصيل تجعلهم مضطرين إلى قبول هامش ما لقائمة قد تكون مطلقة أو ما شابه.

وأضاف فريد زهران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الأفضل لقانون المحليات لتمثيل كل الاتجاهات والرؤى هي القائمة النسبية، قائلا: "كل ما ارتفعت القائمة النسبية فى انتخابات المحليات هيكون أفضل".

وتابع: "في ظل قائمة نسبية ممكن نوفي الكوتة، وفي خبراء وضعوا مشروعات قوانين تفي بالكوتة، وأنا أفضل هذه الطريقة، وهناك أكثر من مشروع اتعمل يحقق الكوتة وفي نفس الوقت يكون قائمة نسبية".

ورصدت كاميرا "الحياة اليوم"، في تقرير تلفزيوني، على قناة الحياة، تفاصيل الاجتماعين التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني، تجهيزا لانطلاق جلسات الحوار الوطني.