شكرا لقرائتكم خبر عن حوار شامل من أجل الوطن..تكامل بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة. أكدت أمانة الحوار الوطنى أن علاقتها بالمؤتمر الاقتصادى تكاملية

حوار وطنى ومؤتمر اقتصادى مجلس الأمناء سيتابع عن كثب واهتمام مجريات المؤتمر المرتقب الترحيب بدعوة مقررى المحور الاقتصادى ومشاركة المُخرجات مع الحوار مخاطبة إدارة المؤتمر بموضوعات الحوار عبر لجانه الاقتصادية الثمانية