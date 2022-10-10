شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: المجلس نجح فى بناء درجة كبيرة من التوافق بين أعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: عملنا على أكثر من مستوى، لوضع الإطار المنظم للحوار الوطنى، مضيفا أنه فى المرحلة الأولى تركز النقاش داخل مجلس الأمناء، والذى يضم أعضاء يمثلون تيارات فكرية مختلفة وسياسية ومتخصصين.

وأكد الدكتور محمد فايز خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المجلس نجح فى بناء درجة كبيرة من التوافق، وقواعد كيف يمكن بناء التوافق بين هذه المجموعة، وكيف يمكن الوصول إلى توافقات بشأن جميع القضايا، موضحا أنه حدث توافق كبير بين أعضاء مجلس الأمناء وتكونت إرادة لديهم للوصول بهذا الحوار لأهدافه النهائية.

وأوضح أن هذا التوافق وهذه الروح اتضحت أيضا مع اتساع مجال المشاركين فى هذا الإطار التنظيمى، وتم الاستماع لجميع التساؤلات المطروحة والمثارة لدى المقررين والمقررين المساعدين، ولكن نتيجة النقاش عكست بشكل واضح أن هناك روح عامة إيجابية وتوافق كبير وإرادة واضحة على إنجاح هذا الحوار.