شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: تطبيق الكوتة في انتخابات المحليات أصعب من مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحوار الوطني سيناقش المحور الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، وستكون المساحة واسعة لمناقشة ملفات الصناعة والتجارة وأزمة الدولار، موضحا أن الحوار الوطني سيتطرق لوضع خطة بناء للاقتصاد المصري.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن تطبيق الكوتة في المحليات أصعب بكثير من مجلس النواب، موضحا أن القائمة النسبية ستكون صعبة في انتخابات المحليات ونريد انتخابات يكون بها زخم.

وتابع: "احنا عايزين انتخابات محليات يكون فيها زخم شعبي وعايزين نصل لصيغة لشكل جيد لانتخابات المحليات، ورأينا الرئيسي هي أن القائمة النسبية هي الأفضل لنظام الانتخابات في مصر"، مؤكدا أن اجراءات انتخابات المحليات ضرورة قصوى.