شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي: لابد من نقل مخرجات المؤتمر الاقتصادي للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، أن جميع محاور الحوار الوطني مهمة ولكن الوضع الاقتصادي محور مهم الآن، خاصة وأن الواقع أثبت أن أزمة الاقتصاد ليست وزيرا أو وزارة، ولابد من مؤتمر يضم رجال الأعمال والاقتصاد والصناعة، للخروج بحلول للأزمات الاقتصادية.

وأوضح حسام الخولي، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المؤتمر الاقتصادي لابد أن يخرج بحلول مهمة، يتم نقلها إلى الحوار الوطني، والحوار الوطني بدوره هو عبارة عن رؤى اقتصادية لأحزاب أو رؤى شخصية لبعض رجال الأعمال والاقتصاديين.

وأشار حسام الخولي، إلى أنهم كحزب مستقبل وطن منفتحين لأي وجهة نظر في الشق السياسي ولاسيما في طريقة انتخابات المحليات، متابعا: "الملف السياسي عموما بالنسبة لنا احنا داخلين منفتحين لاي وجهة نظر".

واستكمل: "أتمنى أشوف النظام اللي ممكن يطلع قائمة نسبية في انتخابات المحليات، وليس لدينا مشكلة في أي نظام انتخابات ولكن نشوف النظام اللي يقدر يتعامل في الفرز، واحنا في الحوار الوطني عشان نشوف التجربة الأصلح لانتخابات المحليات".