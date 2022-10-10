ناشيونال إنترست: الجيش الأمريكي اقترح إرغام الرئيس الأوكراني على السلام وتقديم تنازلات لـ روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ناشيونال إرنتست" الأمريكية أن جيش الولايات المتحدة اقترح على القيادة السياسية إرغام الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، على قبول السلام مع روسيا، نظراً لأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يستطيع الاستمرار في تسليحه.

ونقلت الصحيفة عن ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية، جوزيف دوناتو، قوله إن حلف الناتو "لن يتمكن في الشتاء المقبل من الاستمرار في ضخ الأسلحة لأوكرانيا".

وقالت الصحيفة إن الأرضية الصناعية الدفاعية الأمريكية "تواجه صعوبات في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "مخزونات الذخيرة المهمة آخذة في الانخفاض"، مؤكدة أنه "وفقا للمعدل الحالي فلن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من ضمان إمداد أوكرانيا بالسلاح".

وعزت الصحيفة ذلك إلى "عقود من تراجع الصناعة الأمريكية"، بجانب تفاقم المشاكل في اللوجستيات والتقليل بشكل كبير من حجم الإنتاج العسكري.