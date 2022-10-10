شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية: إدارة الحوار الوطني حريصة على اتخاذ خطوات تثري من المناقشات والمخرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطني يمثل أداة هامة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة وفرصة لاستعراض الدولة التحديات التى تواجهها في مختلف القطاعات وإشراك الأطراف المختلفة في صناعة القرار وطرح ما لديهم من أفكار ورؤى تؤدي لتوصيل صوت المواطن أكثر للدولة.

وأضاف درويش، أن المحاور الثلاث للحوار الوطني بما ينبتق عنها من لجان يخدم خطة تعميق الوعي وتشكيل جبهة داخلية قوية، والانفتاح على كافة الأراء، لإثراء عملية المناقشات وتقريب وجهات النظر بين المشاركين نحو خطى بناء الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل الحرص من إدارة الحوار الوطني في تنظيم الخطوات المسبقة للجلسات الفعلية بما يخدم الوصول إلى قاعدة مشتركة ورؤية متكاملة للجميع على كافة المستويات تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا أن الخطوات الأخيرة أكدت وجود رغبة جادة في إنجاح هذا الحوار من قبل الجميع.

ولفت إلى أن المحاور الثلاث تتكامل مع بعضها لبناء الوطن ودعم سياسات النهوض بالاقتصاد المصري والتمكين والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشددا أنها ستكون فرصة لتقارب الرؤى، وتقوية تشكيل حائط صد أمام أي مخطط لاستهداف الدولة المصرية، خاصة وأن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني له أهمية خاصة على كافة مستويات اللجان المنبثقة منه وذلك لارتباطها بما يتعلق بالمجتمع المصري وبناؤه والارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن القضية السكانية ملف متأزم نتيجة التزايد المضطرب للنمو السكاني ووجود موارد تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل حتى تستوعب هذا الكم المتزايد لتقديم الخدمات والحياة الكريمة للمواطن، وما تتطلبه من تعميق الوعي وتكثيف الرسائل الإعلامية الموجهة حتى ترفع وعي المواطن أمام ما نواجهه وما تشكله هذه القضية من أعباء.