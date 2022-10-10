"رئيس النواب" يترأس الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة - سامية سيد - ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك قبيل انطلاق أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 11 - 15 أكتوبر الجارى.

وخلال الاجتماع، تناولت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي سُبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على اجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

كما تم خلال الاجتماع بحث طرق توحيد الجهود العربية من أجل دعم مرشحي المجموعة العربية لشغل المناصب الشاغرة بأجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي لضمان التمثيل العربي القوي والمؤثر بتلك الاجهزة واللجان لدعم القضايا العربية.

واعترافاً من المجموعة العربية بدور الشعبة البرلمانية المصرية التاريخي والرائد في تنسيق الجهود والرؤى العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي تبنت المجموعة العربية بالاجماع قراراً بدعم طلب مجلس النواب المصري لاستضافة مصر المكتب الاقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، والذي سيعد الاول من نوعه إقليمياً وهو ما يمثل نجاحاً مشهوداً للدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطيها الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن المجموعة البرلمانية العربية هي إحدى المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تهدف لبلورة وتنسيق المواقف البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية.