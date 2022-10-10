شكرا لقرائتكم خبر عن حماة وطن: نسعى لتوطين الصناعات التكميلية لتخفيف العبء عن الوعاء التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، على مؤتمر الحوار الوطنى اليوم، قائلا: "تحدثنا على أنه يجب أن يكون لنا بنية اقتصادية للدولة والبينة لا تأتى إلى أن يكون لدينا توطين الصناعة، ومنها توطين صناعة السيارات والصناعات التكميلية والتى تمثل عبء قوى على الوعاء التجارى والدولارى على الدولة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، : " نسعى أن أن يكون لدينا براند فى صناعة السيارات وكذلك فى كل الصناعات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمصر وما هى المعوقات التى يتغلب عليها الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للدولة".

وتابع : "الاقتصاد الأخضر من المواضيع الهامة عالمية بالتزامن على قمة المناخ كوب 27 المنعقدة فى شرم الشيخ وهو مستقبل العالم للحدث من التغيرات المناخية، والتعامل مع طاقة الكهرباء للحفاظ على البيئة، وتحدثنا عن الزراعات الصديقة للبيئة، ومنها الطحالب الخضراء القادرة على التعامل مع الانبعاثات الكربونية بشكل قوى".

وأوضح : "نحتاج أن نقول ان مصر بها علامات تجارية تميزها وكان من ضمن الورش الهامة فى لجنة التجارة باللجان النوعية للحزب، وصناعة الإنسان فيما يخص كل الاقتصاد والعلامات التجارية".