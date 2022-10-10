ألمانيا: شبهات حول ارتباط رئيس جهاز أمن المعلومات بموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - (دويتشه فيله)

بعد تقارير عن صلته بجمعية "مرتبطة" بأجهزة استخبارات روسية، وردت أنباء عن عزم الحكومة الألمانية إقالة رئيس جهاز أمن المعلومات آرنه شونبوم، وسط دعوات للتحقيق "بحزم" في القضية التي تثير استياء واسعًا.

تعتزم برلين إقالة رئيس المكتب الاتحادي لأمن تقنية المعلومات آرنه شونبوم، على خلفية تقارير عن صلات له بأجهزة الاستخبارات الروسية، حسبما قالت مصادر حكومية لوكالة فرانس برس الاثنين وقالت وزارة الداخلية إنها "تنظر بجدية إلى التقارير" و"تحقق فيها بشكل شامل".

وشارك شونبوم في 2012 في إنشاء جمعية مقرها برلين تعرف باسم "مجلس الأمن السيبراني في ألمانيا" لتقديم المشورة للشركات ووكالات الحكومة وأصحاب القرار، فيما يتعلق بقضايا الأمن المعلوماتي.

وتتعرض الجمعية، التي تقدم نفسها على أنها "محايدة سياسيًا"، حاليًا لانتقادات حادة على خلفية ما يتردد عن صلات لها بأجهزة الاستخبارات الروسية. وبحسب تحقيق أجراه برنامج على شبكة "تسي دي إف" التلفزيونية، فإن شونبوم لا يزال مرتبطًا بالجمعية.

وتحدثت صحيفة هاندلسبلات عن "استياء كبير" داخل الحكومة من جراء الاتهامات. وطالب رئيس لجنة مراقبة الاستخبارات في البوندستاغ، كونستانتين فون نوتس، الحكومة بالتحقيق في الاتهامات "بحزم شديد". وذكرت أن وزارة الداخلية "تنظر في كافة الخيارات فيما يخص التعاطي مع الوضع".

ولم يتضح بعد متى ستتم إقالة شونبوم، لكن تم إلغاء مؤتمر صحفي كان من المقرر عقده يوم الخميس المقبل بين وزيرة الداخلية نانسي فيزر وشونبوم حول تقرير تقييم وضع الأمن السيبراني.

ونفت جمعية "مجلس الأمن السيبراني في ألمانيا" الاتهامات في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الإثنين ووصفتها بـ"السخيفة".

واتهمت ألمانيا في السنوات الأخيرة روسيا بالوقوف وراء محاولات تجسس إلكتروني. وتعود آخر أكبر تلك المحاولات التي يُتهم فيها قراصنة روس، إلى هجوم إلكتروني في 2015 شل شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبوندستاغ، ما أدى إلى انقطاع الإنترنت عن البرلمان برمته لأيام ريثما تم تصليح الشبكة. وتنفي روسيا الوقوف خلف تلك الأنشطة.

وتصاعد التوتر بين روسيا وألمانيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وحذر المكتب الاتحادي لأمن تقنية المعلومات من أن شركات وأفرادًا وبنى تحتية حيوية تواجه خطر التعرض لهجمات معلوماتية روسية.

وتأتي الاتهامات بحق شونبوم في وقت تجري الشرطة الألمانية تحقيقًا في عمل "تخريبي" استهدف بنى تحتية للسكك الحديد، بينما وجه بعض المسؤولين أصابع الاتهام إلى روسيا في أعقاب تفجيرات طالت خطوط أنابيب نورد ستريم. وقُطعت كابلات اتصالات مهمة في موقعين السبت، ما أرغم خدمات سكك الحديد على التوقف لثلاث ساعات وتسبب بفوضى لآلاف المسافرين.