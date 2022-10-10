مصرع مُسنة وإصابة شخصين في اصطدام مقطورة بسيارة أجرة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت مُسنة مصرعها وأصيب شخصان، مساء اليوم الإثنين، في اصطدام سيارة نقل مقطورة بأخرى أجرة على محور 30 يونيو في نطاق محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من: عادل إسماعيل أبو العينين إسماعيل 52 عامًا، وأسامة محمود ابراهيم محمد الهواري 64 عامًا، مصابان باشتباه ما بعد الارتجاج، ومريم إسماعيل أبو العينين إسماعيل 74 عامًا، جثة هامدة، بادعاء اصطدام سيارة نقل مقطورة بسيارة أجرة على محور 30 يونيو نطاق محافظة بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتصريح بالدفن، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.