زيلينسكي: روسيا تحاول «محونا من على وجه الأرض»

10 أكتوبر , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدناً في أنحاء أوكرانيا اليوم الإثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده «من على وجه الأرض».
وأضاف عبر تطبيق المراسلة «تيليغرام» «إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض... تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف».
وتابع «صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى».
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