روسيا أطلقت بنجاح قمراً صناعياً للملاحة

10 أكتوبر , 2022
قمر صناعي (تعبيريّة).
أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس»، نقلاً عن وزارة الدفاع في موسكو، بأن روسيا أطلقت صاروخها «سويوز 2.1 بي» وعلى متنه القمر الصناعي جلوناس-كيه للملاحة اليوم الإثنين من قاعدة فضائية شمالية.
ونقلت الوكالة عن الوزارة القول «أطقم تابعة لقوى الفضاء... أطلقت بنجاح مركبة الإطلاق سويوز 2.1 بي المتوسطة المستوى التي تحمل نظام الملاحة الفضائي جلوناس-كيه».
وانطلق القمر الصناعي على متن الصاروخ «سويوز» من قاعدة «بليسيتسك» الفضائية، على بعد 800 كيلومتر (500 ميل) شمال موسكو.
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