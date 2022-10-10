الأمم المتحدة والصليب الأحمر يدقان ناقوس الخطر

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمتان في تقرير، إنه "نظرا للتطور الحالي للمناخ، قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية للإنسان خلال العقود المقبلة، وتتسبب بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح، خصوصا في مناطق القرن الإفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا".ولفت التقرير إلى "أن موجات الحر هذا العام في دول مثل الصومال وباكستان تنذر بمستقبل قد يشهد حالات طوارئ إنسانية أكثر فتكا وتكرارا وحدّة".