انت الان تتابع خبر أول تعليق لبايدن بعد "الهجمات الروسية" على أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الهجمات الروسية ستعزز التزام بلاده بدعم أوكرانيا.

​

وقال بايدن في تصريح صحافي، "ندين الهجمات الروسية على أوكرانيا"، معتبراً أن "الهجمات الروسية ستعزز التزامنا بدعم أوكرانيا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط على روسيا لتدفع ثمن حربها غير الشرعية على الشعب الأوكراني".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا عقب الانفجارات التي دوت اليوم الاثنين، مؤكدا سقوط العديد من الصواريخ.