انت الان تتابع خبر مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.. دولة اوروبية تتفقد ملاجئها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب وزير الداخلية، ماسيج واسيك، قال الإثنين، إن "أجهزة الإطفاء البولندية تتحقق من حالة الملاجئ في البلاد وتجري جردًا لها".

وفي حين طمأنت بولندا العضو في الناتو المواطنين بأن "مكانها في الحلف يضمن سلامتهم من الهجوم الروسي، سلطت الأحداث في أوكرانيا المجاورة الضوء على الحاجة إلى الاستعداد لاحتمال تعرضهم لضربة صاروخية".



وأكد واسيك، لمحطة "بولسات نيوز": "لدينا 62 ألف منشأة في جميع أنحاء البلاد يصلحون لملاجئ، ويقوم رجال الإطفاء بفحص حالتهم، وما إذا كانوا مجهزين، وما إذا كانوا صالحين للاستخدام، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ خطوات لتكييفها".

وتابع ان" بولندا ليست مهددة لكنها تستعد لأسوأ سيناريو، مشيرا إلى أن "هذه أنشطة روتينية، تم التخطيط لهذا العمل منذ بعض الوقت، وستستغرق عملية فحص الملاجئ شهرين".