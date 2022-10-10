شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم واتصالات الشيوخ" تحدد أولوياتها فى خطة عملها بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، فى أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد.

وقال الدكتور نبيل دعبس، خلال الاجتماع، إن اللجنة سترفع مقترح خطة العمل لدور الانعقاد الثالث بعد إقرارها، للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك وفقا للمادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ .

وأضاف دعبس أن خطة العمل ستناقش تطورات إصدار التشريعات ومنها إصدار تشريع لحماية اللغة العربية في ظل غزو اللغات الأخري الأجنبية علي أرض مصر، وفرض استعمال اللغة العربية في كافة المحافل الدولية والمؤسسات وغيرها من الأمور الأخري.

وأوضح دعبس أن مقترح اللجنة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون مناقشة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة في زيادة الأرباح وتعزيز الاستدامة وتقديم منتج عال الجودة، وكذلك مناقشة استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وإدارة المنظومة البحثية والتعليمية ومناقشة جهود التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد مما يدعم التحول الرقمي في مصر مع العمل علي تطوير وتحديث التشريعات في هذا المجال.

وتابع دعبس قائلا: مقترح عمل اللجنة سيناقش كافة التشريعات والقوانين المكلمة للدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدولة الخاصة بمجالي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة وترتبط بعملها وما يحال للجنة عن طريق الأدوات الرقابية .

وأشار دعبس إلي أن مقترح عمل اللجنة يتضمن كذلك استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومناقشتها وآلية تطوير المنظومة التعليمية وخطة الوزارة في إعداد المناهج بمواصفات عالمية ودور الوزارة في الحفاظ علي القيم المجتمعية ودور الوزارة في تعديل بعض احكام قانون نقابة المعلمين ومناقشة الوزارة في استراتيجية سد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل.

ووفقا لمقترح الخطة، فيما يخص التعليم العالي سيتم مناقشة وزير التعليم العالي في آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وسبل حمايتها محليا ودوليا وخطة الوزارة في إطلاق برامج النمو الأخضر للبحوث والتطوير والابتكار لمجابهة التغيرات المناخية وتفعيل البروتوكولات والاتفاقيات مع الجامعات العالمية والدولية المرموقة. وفي مجال البحث العلمي ستناقش اللجنة التوسع في استخدام العلوم التكنولوجية للفضاء والاستشعار عن بعد في التغيرات المناخية دور برامج مشروعات التخرج التي تدعمه اكاديمية البحث العلمي، كما سيكون هناك مناقشات لمساعدة المعلمين ودعمهم والارتقاء بهم.