شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. "دينية النواب" تناقش مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اجتماعها الأول فى دور الانعقاد الثالث يوم الأحد الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص: مؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، وتقعد اجتماعا آخر فى نفس اليوم لاستكمال مناقشة الخطة وإقرارها، وما يستجد من أعمال.

وتواصل لجنة الشئون الدينية اجتماعاتها بعقد جلستين يوم الثلاثاء فى الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من حيث المبدأ، فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي: التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.