انت الان تتابع خبر غوتيريش: القصف الروسي لأوكرانيا تصعيد غير مقبول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إن "غوتيريش يشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفّذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا والتي ذكرت تقارير بأنها أدت إلى دمار واسع في مناطق مدنية وإلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص".وأضاف أن "ما حصل "يشكّل تصعيدا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر".

وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر أن "تلك الهجمات الصاروخية الروسية على المدنيين "ترقى إلى جريمة حرب". وقال المتحدث بيتر ستانو إن "استهداف الناس عشوائيا بوابل مروع من الصواريخ يمثّل حتما تصعيدا إضافيا".

واوضح أن الاتحاد "يدين بأشد العبارات هذه الهجمات الشنيعة على المدنيين والبنى التحتية المدنية"، مؤكدا أنها "تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وترقى إلى جريمة حرب".



كذلك، أمين عام حلف الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج بتغريدة على حسابه في تويتر تلك الهجمات بـ "المروعة".

وأكد أن الناتو "سيواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع للتصدي لعدوان الكرملين مهما استغرق الأمر من وقت"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن موسكو كانت استهدفت في وقت سابق اليوم كييف وغيرها من المدن الأوكرانية بأكثر من 80 صاروخا، ما أدى إلى مقتل نحو 11 مدنيا وإصابة العشرات (64 جريحا)، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

