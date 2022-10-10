انت الان تتابع خبر خمسة دول اوربية الاكثر ترحيباً بالزوار خلال 2022.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت مجلة "تايم أوت المختصة بأخبار السياحة والسفر عن نتيجة التصويت، التي ضمت مجموعة من الدول الأوروبية التي اختيرت كأكثر دول أوروبا ترحيبا بزوارها.

إيرلندا

في المركز الأول، ضمت القائمة دولة إيرلندا بين دول أوروبا الأكثر ترحيبا بالزوار خلال عام 2022 الجاري، وتتمتع بالعديد من المزارات السياحية الرائعة، تشمل جرف" موهير "، ومنطقة" كيري الدائرية في شبه جزيرة إيفيرا .



البرتغالفي المركز الثاني ضمن نتائج التصوير، جاءت دولة البرتغال بين أكثر دول أوروبا ودا خلال العام الجاري،وتضم العديد من الوجهات السياحية المميزة، تشمل برج بيليم، وقصر بينا الوطني، وأيضا قلعة ساو جورج.

اليونان

تجد الود والترحاب أيضا بقدر ما تتمنى في دولة اليونان التي تحل في المرتبة الثالثة بين أكثر دول أوروبا ودا هذا العام.وهي من دول أوروبا السياحية بامتياز، وتضم وجهات سياحية بارزة تشمل آثار معبد أكروبوليس في أثينا ومجمع أديرة ميتيورا.



أيسلنداتأتي في المرتبة الرابعة بهذه القائمة، دولة أيسلندا بين أكثر دول أوروبا ودا خلال العام الجاري، وتضم أيسلندا العديد من الوجهات السياحية المميزة، تشمل منطقة ينبوع بلو لاجون، وشلال جولفوس، ومنطقة شلال سكوجافوس.

فنلندا

في المرتبة الخامسة وفق التصويت، تأتي دولة فنلندا بين دول أوروبا الأكثر ودا هذا العام، والدولة تضم عددا مميزا من الوجهات السياحية، تشمل كاتدرائية هلسنكي، ومنطقة "سوومنلينا" الأثرية. كانت هذه الأحاسيس مزعجة وجعلت من الصعب النوم مرة أخرى".

