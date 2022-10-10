مقتل شخص يشتبه بانتمائه لداعش بقصف نفّذته مسيّرة في شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق-(ا ف ب):

قُتل شخص يشتبه بأنه عنصر في تنظيم داعش بقصف نفّذته طائرة مسيرة الإثنين في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم تُعرف الجهة التي نفذت الغارة، لكن المرصد السوري رجح أن يكون التحالف الدولي بقيادة واشنطن او القوات الأميركية.

وأفاد مراسل فرانس برس عن دوي انفجارين في منطقة حمام التركمان قرب مدينة تل أبيض الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال سوريا، مشيراً إلى مقتل شخص.

وقال اسماعيل البرهو، الذي يقطن في منزل قريب من مكان الاستهداف، "سمعنا صوت طيران، ثم ضرب أول صاروخ وفي أقل من دقيقة اطلق الصاروخ الثاني"، مضيفاً "حين وصلت إلى المكان رأيت جثة متفحمة". كما أسفرت الضربة، وفق قوله، عن إصابة عاملة في حقول القطن القريبة.

وسارع عناصر الفصائل إلى المكان وطلبوا من سكان المنازل القريبة مغادرتها، وبينهم البرهو.

وأفاد سكان من القرية فرانس برس أن المستهدف هو عمار اليحيى (35 عاماً)، وهو سوري يتحدر من حمام التركمان، مشيرين إلى أنه "لا يعرف عنه سوى أنه كان ينتمي سابقاً إلى تنظيم داعش".

وأورد المرصد السوري أن الغارة بطائرة مسيرة قتلت شخصاً يشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش أثناء تنقله على دراجة نارية.

وتشن القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بين حين وآخر غارات او عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وشمال شرق سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الامريكية الأسبوع الماضي مقتل ثلاثة قياديين من التنظيم في إنزال جوي ثم غارة في شمال سوريا.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2019، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم المتوارين وينفذ عمليات لاعتقالهم في شرق وشمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الامريكية في تصفية واعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).