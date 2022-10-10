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تتويج جديد لمصراوي.. علاء أحمد يحصد جائزة دولية في التصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فاز الزميل علاء أحمد، المصور الصحفي بموقع الخليج 365، بفرع الجائزة الدولية في مسابقة الجمعية القطرية للتصوير "وقف وصورة" في نسختها الثالثة.

وتنظم المسابقة الجمعية القطرية للتصوير بالتعاون مع وزارة الأوقاف القطرية. وتتكون المسابقة من فرعين فرع محلي وفرع دولي.

وفاز الزميل علاء في المحور الدولي الإجراءات الوقائية بعد جائحة . كما فاز 4 مصريين آخرين بعدة جوائز في الفرع الدولي للجائزة القطرية.

وحصد مصور الخليج 365 علاء أحمد عدة جوائز في التصوير خلال الأعوام الماضية، منها جائزة وزارة الشباب والرياضة، وجائزة مصطفى وعلي أمين شعبة التصوير الصحفي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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