أغمى عليها في الفسحة.. التعليم تكشف تفاصيل وفاة طالبة بمدرسة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

لفظت طالبة في مدرسة أبو رواش الإعدادية بالجيزة أنفاسها، اليوم أثناء اليوم الدراسي.

وكشف شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الواقعة.

وقال المتحدث الإعلامي في تصريحات خاصة، إن أثناء الفسحة تعرضت الطالبة حبيبة لحالة إغماء وتم نقلها على الفور لغرفة الطبيب بالمدرسة ثم نقلها إلى مستشفى الفاروق، ووافتها المنية هناك.

وأشار زلطة، إلى أن زميلاتها وجميع العاملين بالمدرسة كانوا متواجدين وقت الواقعة، وأكدوا بأن الطالبة تعرضت لحالة إغماء مفاجئة خلال الفسحة ولم تتعرض لأي اعتداء من زميلاتها.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسرة الطالبة "بسملة أسامة" بالمدرسة الابتدائية بطرانيس العرب التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية التي وافتها المنية، انس، بمستشفى طوارئ المنصورة، داعيًا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تفرض إجراءات مشددة لضمان سلامة سير العملية التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ولن تقبل أي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أي مسئول ينتمى للوزارة، مشددًا على أن أي تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة.