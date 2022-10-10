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بعد تداول فيديو بالفيسبوك.. ضبط شخص لقيامه بارتداء ملابس سيدات بالشارع بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بارتداء ملابس خاصة بالسيدات بأحد الشوارع بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأهالي بالإمساك بأحد الأشخاص يرتدى ملابس خاصة بالسيدات وبحوزته سلاح أبيض (سكين) بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط المذكور (عامل)، وأقر بارتكاب الواقعة بغرض مراقبة زوجته وقيام الأهالي بضبطه أثناء ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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