فسخ خطبة ينتهي بجثة في الشارع.. عاطل يمزق جسد عامل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، على يد عاطل طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات قديمة بينهما في قرية المنشأة الشرقية التابعة لسيدي غازي في كفر الشيخ.

في التفاصيل تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد ورود إشارة إلى مركز الشرطة نقطة شرطة سيدي غازي حول مصرع "خ.ع.ا"، 25 عامًا، عامل عادي، ويقيم بقرية المنشأة الشرقية التابعة لسيدي غازي، طعنًا بسلاح أبيض "سكين" علي يد "ا.ع.ا"، 29 عامًا، عاطل.

انتقل الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وقوة من مركز الشرطة، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين وجود خلافات قديمة بين المتهم، والمجني عليه، وارتباطهما بعلاقة نسب سابقة.

وكشفت التحقيقات المبدئية لرجال الشرطة أن المتهم كان يرتبط بخطبة ابنة عم المجني عليه، وجرى فسخ الخطبة، وارتبطت بآخر حتى جرى عقد قرانها ما أدى إلى إثارة غضب المتهم، كما أن هناك خلافات قديمة بين المتهم، والمجني عليه ما دعاه إلى الانتقام منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يجلس علي أحد المقاهي منتظرًا المجني عليه أثناء عودته لمنزله في وقت متأخر من الليل، وما أن شاهده حتى انقض عليه بسلاح أبيض "سكين" كان يحتفظ به بين طيات ملابسه، وطعنه عدة طعنات نافذة بالصدر ولم يتركه إلا جثة هامدة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بمعرفة أهل المجني عليه عقب الانتهاء من عملية التشريح.