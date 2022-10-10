مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.

ورحب الوزير في مستهل الاجتماع بالسفيرة، مؤكداً على عمق وقوة وترابط العلاقات بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية، بما يعكس أهمية توطيد أواصر التعاون في شتى المجالات الصحية، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لمواطني البلدين في كافة مجالات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الخطط المستقبلية للتعاون بين الدولتين في مختلف مجالات الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالنظم الصحية، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقتين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والإمارات.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان، أن الاجتماع تناول النقاش حول توطيد منظومة الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصحي بين الدولتين، حيث أكد حرص مصر على التعاون مع الدول الشقيقة لتحقيق الإرتقاء بالنظام الصحي من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة في دعم الأنظمة الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة الجانبين آليات تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات والمعدات الطبية، من خلال التوسع في إنشاء مصانع إماراتية بمصر، حيث أكد الوزير تقديم كافة سبل الدعم للجانب الإماراتي في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على دعم الجهود المبذولة في مجال التصنيع.

ومن جانبها وجهت السيدة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، لحرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الصحية لتحقيق الدعم والارتقاء للنظم الصحية، مما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين، مشيدة بخبرات الدولة المصرية في مختلف مجالات الصحة العامة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.