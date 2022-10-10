بسبب خلافات الجيرة.. سيدة تعدي على جارتها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "انستجرام" متضمناً تضرر مالكه الحساب من أحد جيرانها لتعديه عليها وأسرتها.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" متضمناً تضرر مالكه الحساب من أحد جيرانها لتعديه عليها وأسرتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالكة الحساب المشار إليه وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وباستدعائها وسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين جارها المشار إليه بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وباستدعاء المشكو في حقه وبسؤاله أيد ما سبق وتم الصلح والتوفيق فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.