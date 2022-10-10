ليبيا / العثور على 15 جثة لمهاجرين بعضها متفحّم

اسماعيل عبد الحي - أعلن الهلال الأحمر الليبي في بيان له العثور على 15 جثة بعضها متفحّمة، على ساحل مدينة صبراتة غرب ليبيا، فيما أكد ناشطون حقوقيون أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين

ولم تتحدث المنظمة عن هوية الضحايا أو سبب وفاتهم، لكن ناشطين حقوقيين أكدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الجثث عائدة لمهاجرين غير شرعيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ركاب القارب - ومعظمهم من الأفارقة - قتلوا ليل الخميس بإطلاق نار بعد مشادة بين المهربين. ثم أضرمت إحدى مجموعات المهربين القارب ، وفق المصادر نفسها. وانتشرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي تمّ تقديمها على أنها صور للقارب المتضرر الذي يخرج منه دخان أسود كثيف.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، قالت في بيان إنه تم اعتراض 14157 مهاجرا منذ مطلع العام، وإعادتهم إلى ليبيا، وأن ما لا يقل عن 216 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور